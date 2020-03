Covid-19. “Stock” das empresas de Ovar vai sair em segurança

A informação do presidente da câmara de Ovar surgiu um dia depois de situar em 150 milhões de euros o valor das mercadorias que as firmas vareiras estavam impedidas de remeter para os seus clientes, uma vez que o controlo fronteiriço imposto ao território só permite a entrada e saída de bens de primeira necessidade.", declara Salvador Malheiro na sua mensagem vídeo à população.O autarca reconhece que isso "" das empresas locais, mas realça: "".

Os procedimentos de segurança no transporte dessas mercadorias estão a ser articulados de forma "minuciosamente detalhada" entre empresas e profissionais de Saúde Pública, pelo que o presidente da Câmara acredita que, na circulação desses bens, "a probabilidade de contágio vai ser reduzida a zero".





Pesados os riscos e as vantagens, Salvador Malheiro acredita que a abertura excecional do cerco imposto ao concelho terá um efeito positivo: "".Quanto à situação de contágio por covid-19 no território, o autarca contabiliza 137 casos de infeção, dois óbitos e cinco recuperações entre uma população na ordem dos 55.400 habitantes, distribuídos por cerca de 148 quilómetros quadrados.Outro aspeto positivo é quenos diversos equipamentos de saúde locais e nas novas instalações criadas especificamente para combate à doença (como é o caso de).

Em causa está, por um lado, o envio de 1.000 zaragatoas para o Hospital de Ovar, o que permitirá "aumentar bastante o ritmo de testes" para deteção da Covid-19, e, por outro, o compromisso do Instituto Ricardo Jorge de realizar 90 exames de diagnóstico por dia, em paralelo ao trabalho desenvolvido por outros laboratórios, como os da rede Unilabs.