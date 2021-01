Covid-19. Subida de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo aumentará pressão no SNS

O Presidente do Conselho Nacional de Saúde alerta para o aumento do número de casos de infeções por Covid-19 nos últimos dias na região de Lisboa e Vale do Tejo e região centro do país. Henrique Barros diz que é provável que o número de internamentos suba significativamente nestas zonas.