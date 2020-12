Covid-19. Surto em Lar da Santa Casa da Misericórdia de Canha gera conflito entre provedor e familiares

Um surto num lar da santa casa da misericórdia de Canha, no Montijo, está a gerar um conflito entre o provedor e os familiares dos utentes. As famílias são apenas informadas pelas redes sociais do estado de saúde dos idosos, e no lar ninguém atende os telefones para dar informações.