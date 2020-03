Covid-19. TAP vai avançar com "lay-off"

Num comunicado a que a Lusa teve acesso, depois da reunião com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da transportadora, a direção do SPAC diz aos associados que "a TAP informou que, devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de 'lay-off' os seus pilotos, sem concretizar as medidas, que ainda estão em análise".



"A TAP ficou de o fazer muito rapidamente", refere no mesmo comunicado.De acordo com outras fontes sindicais, que também se reuniram com o Conselho de Administração, liderado por Miguel Frasquilho, e com a Comissão Executiva, encabeçada por Antonoaldo Neves,A intenção é que as medidas de redução de custos entrem em vigor em abril, adiantaram à Lusa fontes sindicais.Na comunicação aos seus associados, o Sindicato dos Técnicos de Manutenção e Aeronaves (Sitema) precisa que Antonoaldo Neves anunciou “”."David Pedrosa (administrador da TAP) afirmou que se encontra neste momento em estudo a definição do modelo a ser adotado pela TAP, este modelo está a ser negociado entre a TAP e o Governo e deverá estar concluído no espaço de 48 horas", detalha o Sitema no documento a que a Lusa teve acesso.De acordo com o mesmo sindicato, "Miguel Frasquilho reforçou que o modelo será aplicado transversalmente a toda a TAP", nomeadamente ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva "num percentual superior aos restantes trabalhadores".Ainda na nota do SPAC lê-se que "A TAP reuniu-se segunda-feira com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores e com a Comissão de Trabalhadores mas fonte oficial da TAP recusou comentar o conteúdo das reuniões desta tarde.