Covid-19. Teatros e cinemas podem reabrir com todas as filas ocupadas, revela ministra

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Teatros, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir, a partir de segunda-feira, com todas as filas ocupadas e um lugar de intervalo entre os espectadores, que serão obrigados a usar máscara, revelou esta tarde a ministra da Cultura.