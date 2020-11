Covid-19. Testes rápidos disponíveis nas administrações regionais de saúde

Os testes rápidos devem ser usados nos casos de pessoas sintomáticas nos primeiros cinco dias. Podem também ser usados em pessoas sem sintomas, quando está a ser investigado um surto.



São também possíveis no rastreio periódico de profissionais de saúde em contexto de maior exposição.



As autoridades adiantam que o teste rápido não dispensa a realização de teste molecular para confirmação do diagnóstico.



No Bom Dia Portugal, Válter Fonseca, diretor dos Serviços da Qualidade na Saúde, explicou como vão ser distribuídos os testes e como serão aplicados.