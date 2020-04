Covid-19. Testes sorológicos no Santa Maria a doentes e profissionais

Em pouco mais de um mês, o Centro Hospitalar Universitário fez oito mil testes de diagnóstico, e avança agora com os testes que podem dar indicação de quantas pessoas já contactaram com o vírus.



Há outros cinco institutos portugueses de investigação científica a desenvolver este tipo de teste, para um primeiro passo no sentido de perceber da imunidade adquirida por essas pessoas.



O ensaio sorológico não é uma garantia de imunidade, mas permite detetar anticorpos que tenham sido produzidos pelo sistema imunitário em contacto com o novo coronavírus.