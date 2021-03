Covid-19. Todos os funcionários escolares e alunos do secundário vão ser testados

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No ensino, todos os funcionários e estudantes do secundário vão ser testados. Das creches ao terceiro ciclo apenas funcionários e professores vão ser testados, as crianças ficam de fora porque os dados científicos demonstram um menor grau de transmissibilidade nestas idades.