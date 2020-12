Covid-19. Total de mortes no surto no lar da Misericórdia de Serpa sobe para sete

O idoso, utente do Lar de S. Francisco, morreu no hospital de Beja, onde estava internado, precisou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS), António Sargento.

O surto de covid-19 identificado no lar, propriedade da SCMS, já infetou 89 pessoas, nomeadamente 75 utentes - sete dos quais morreram - e 14 funcionários.

Atualmente, há 68 utentes infetados com o vírus que provoca a doença covid-19, sendo que 10 estão internados no hospital de Beja e os restantes no lar.

Os utentes não infetados que estiveram provisoriamente alojados na Zona de Concentração e Apoio à População, situada no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa, regressaram no domingo ao lar, onde estão numa zona isolada dos infetados, disse António Sargento.

O primeiro caso de infeção confirmado no Lar de S. Francisco foi o de um funcionário, que, após começar a ter sintomas, fez um teste de despiste do vírus da covid-19, cujo resultado positivo foi conhecido no passado dia 24 de novembro.

O concelho de Serpa faz parte da lista de 78 concelhos com risco muito elevado de transmissão do vírus que provoca a doença covid-19, a qual foi aprovada pelo Governo no passado dia 05 e está em vigor desde o dia 09 e até ao dia 23 de dezembro.

O mais recente boletim da situação epidemiológica no concelho, publicado hoje na página do município na rede social Facebook, regista 294 pessoas infetadas pelo vírus da covid-19 desde o início da pandemia, das quais 141 estão com infeções ativas, 143 já recuperaram e 10 morreram.