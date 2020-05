Covid-19. Trabalhadores de creches vão ser sujeitos a testes

Trata-se de uma medida preventiva, para que possam reabrir no dia 18 de maio, os dois mil estabelecimentos que acolhem crianças.



Os testes vão ser feitos nas creches e jardins de infância de todo o país, em articulação com as autoridades de saúde locais.



A formação de funcionários para o cumprimento das novas regras e a desinfeção dos espaços começa já na segunda-feira.



A reabertura do ensino pré-escolar e dos ATL´s está prevista para mais tarde, para 1 de junho.