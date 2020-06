Covid-19. Três guardas da Carregueira infetados

As visitas foram canceladas esta manhã, mas só informaram os familiares quando estes já se encontravam à porta do estabelecimento para a visita das 9h00. Este seria o primeiro dia de visitas, depois do cancelamento no mês de março.



A jornalista Helena Conceição Santos esteve no Estabelecimento Prisional da Carregueira, onde conseguiu confirmar que os três guardas já se encontram em casa e que os testes aos contactos de proximidade já foram realizados. Os resultados foram até agora todos negativos