Covid-19. UGT favorável a confinamento até à Páscoa

”, disse Carlos Silva no final de uma audiência com o Presidente da República.O secretário-geral da UGT afirmou ainda que o confinamento não deve ser entendido pelas pessoas como uma decisão antidemocrática ou que põe em causa os direitos, liberdades e garantias, acentuando que a principal garantia que o Estado tem de dar aos cidadãos é “”.Neste contexto, precisou,, porque “temos de nos proteger”, pelo que “deve ser aplicada num novo o estado de emergência que termine nessa altura”.Ainda no âmbito da pandemia, Carlos Silva reiterou junto de Marcelo Rebelo de Sousa a posição de “repúdio” da UGT em relação aos que de forma “antiética” se vacinaram antes dos que são considerados prioritários.Relativamente ao consenso pedido pelo Governo em relação à pandemia, afirmou que, no que à UGT diz respeito, se trata de “um não assunto”, uma vez que “só pode haver consenso quando nos é apresentada uma proposta sobre uma matéria”.

Marcelo Rebelo de Sousa começou quarta-feira a ouvir os parceiros sociais, sendo esta a primeira vez que o faz desde que foi reeleito no cargo, recebendo a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), a UGT e a Confederação dos Agricultores de Portugal.







Esta quinta-feira recebe a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a secretária-geral da CGTP.