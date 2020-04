Covid-19. Um turno no Hospital de São João

Com o aumento do número de infetados, aumenta também o número de doentes graves. E há ainda casos de agravamento súbito de quem durante alguns dias apresentava apenas sintomas ligeiros. A RTP foi conhecer por dentro a realidade do Hospital de São João, no Porto, a unidade que desde o início da pandemia conta com mais pacientes internados em cuidados intensivos.