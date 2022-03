Covid-19. Uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório na Madeira a partir de 16 de março

Lusa

O uso de máscara na rua vai deixar de ser obrigatório na Madeira a partir de 16 de março, indicou hoje o presidente do Governo Regional, considerando que existem "condições de segurança" para avançar com a medida.