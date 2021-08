Covid-19. Vacinação aberta para maiores de 30 anos com adesão "satisfatória" na Terceira

"Tem havido uma adesão satisfatória até agora", disse à Agência Lusa, José Barbeito, presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira (USIT), adiantando que só no final do dia será possível saber o número exato de cidadãos que aderiram à iniciativa.

O modelo de vacinação contra a covid-19, na modalidade de Casa Aberta, já estava disponível na ilha de São Miguel, desde a passada semana, e a partir desta segunda-feira o mesmo acontece na ilha Terceira, a segunda mais populosa do arquipélago dos Açores, para maiores de 30 anos.

"As pessoas só agora estão a ter conhecimento desta modalidade", adianta o responsável pela USIT, acrescentando ter esperança de que, nos próximos dias, a adesão dos terceirenses à vacinação contra a convid-19 seja ainda maior.

No caso da ilha Terceira, a vacinação abrange todos os cidadãos com mais de 30 anos de idade que não tenham ainda sido vacinados contra a covid-19, desde que estejam inscritos na USIT e não tenham sido infetados nos últimos seis meses.

"Aos utentes que preencham estes requisitos, e sendo portadores de documento de identificação, basta comparecer nos centros e vacinação de Angra do Heroísmo ou Praia da Vitória", refere uma nota informativa publicado pela USIT nas redes sociais.

A mesma informação indicava que a capacidade diária de vacinação "está limitada ao `stock` de vacinas existente" e que sempre que esgotada, "o utente fica agendado para o dia seguinte".

Nos Açores, 61,6% da população (145.691 pessoas) tinha a vacinação completa contra a covid-19, de acordo com a informação divulgada pela Autoridade de Saúde Regional que reuniu dados até ao dia de hoje.

A mesma nota de imprensa indicava que 155.446 pessoas (65,7%) receberam, até hoje, uma dose da vacina.

As ilhas de São Miguel e da Terceira são aquelas onde o processo está mais atrasado.

De acordo com o mesmo comunicado de hoje da Autoridade de Saúde Regional, São Miguel tem 60% da população com a vacinação completa e 61% com a primeira dose.

Na Terceira, hoje tinha recebido a primeira dose 66% da população e 55% estava com a vacinação completa.

Na sexta-feira, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, adiantou que o arquipélago tem 61% da população com a vacinação completa contra a covid-19 e 64% com a primeira dose, aproximando-se das 300 mil doses aplicadas.