Covid-19. Vacinação de jovens entre 16 e 17 anos arranca a 14 de agosto

Adolescentes com 16 e 17 anos começam a ser vacinados no fim de semana de 14 de agosto. As crianças entre os 12 e os 15 anos serão vacinadas a seguir, até final do próximo mês, se a DGS o aprovar.