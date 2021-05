Covid-19. Vacinação no Algarve vai ser acelerada - AHP

Na nota, a entidade referiu que "na sequência da proposta apresentada à coordenação da `Task Force` do Plano de Vacinação contra a covid-19 com o pedido de vacinação prioritária da população do Algarve", a associação recebeu "a confirmação da intenção de iniciar um reforço da vacinação na região do Algarve, acelerando a taxa de população vacinada".

No comunicado, a AHP disse ainda que o objetivo da sua proposta, "apresentada no passado dia 13 de maio, é garantir uma rápida retoma da atividade turística e manutenção de empresas e postos de trabalho numa região muito dependente da atividade turística".

"É com grande expectativa que recebemos o reconhecimento da nossa proposta de acelerar a vacinação dos residentes e profissionais do turismo na região algarvia, principal destino turístico nacional" salientou Raul Martins, presidente da AHP.

"Acresce a sua relevância no momento em que já é possível a realização de viagens turísticas a partir de alguns mercados, entre os quais, o britânico, vital para o turismo do Algarve", referiu.

"Estamos numa fase crucial para o turismo, com a abertura do espaço aéreo a alguns destinos e com o aproximar do verão, e é importante transmitir confiança quer à população portuguesa quer a quem nos visita. Com o reforço da vacinação na região algarvia, iremos, com certeza, assegurar uma maior competitividade do destino", concluiu Raul Martins.

E 13 mde maio, a AHP defendeu a vacinação prioritária de profissionais do turismo e toda a população do Algarve, enquanto principal destino turístico nacional, cuja economia depende largamente daquela atividade.

"A AHP considera que a região algarvia, principal destino turístico nacional cuja economia depende largamente da atividade, deve ter prioridade no plano de vacinação para a covid-19", disse a associação, em comunicado, nesse dia acrescentando que a "proposta não se circunscreve aos profissionais de turismo, mas a toda a população".

A AHP entende que a região algarvia precisa de uma rápida retoma da atividade turística, da qual depende fortemente a sua economia, por forma a garantir a manutenção de empresas e de postos de trabalho, tendo, para isso, apresentado à `task force` do plano de vacinação contra a covid-19 a proposta de vacinação prioritária para os habitantes e trabalhadores daquela geografia.

A associação lembrou que o Algarve é responsável por cerca de 33% das dormidas de estrangeiros em Portugal, com proveitos globais superiores a 1.200 milhões de euros (dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2019).

A AHP recordou ainda que "segundo dados do Eurostat divulgados em abril, o Algarve foi a região portuguesa que registou a maior taxa de desemprego em 2020, atingindo os 8,4%, seguida da Madeira e Área Metropolitana de Lisboa".