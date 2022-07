Covid-19. Vacinados 407 mil idosos com dose de reforço

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

A dose de reforço contra a covid-19 já foi dada a 407 mil idosos. Os dados da Direção geral de Saúde remontam ao dia 5 julho. Esta última fase do processo de vacinação,com o segundo reforço, incluiu cidadãos com 80 anos ou mais. Começou no dia 16 de maio.

.

A vacinação decorre nos centros de saúde.