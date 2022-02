Covid-19. Vacinados já podem dar sangue sem período de espera

A presidente do Instituto Português do Sangue adianta que, em Portugal, as vacinas que estão ser utilizadas são produzidas a partir de RNA mensageiro, pelo que não é necessário esperar sete dias, como inicialmente.



Já as pessoas que tenham tido covid-19 têm de continuar a aguardar 14 dias para doar sangue.



Qualquer pessoa pode fazer esta dádiva necessária para salvar vidas, desde que tenha entre 18 e 65 anos e peso igual ou superior a 50kg.