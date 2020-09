Covid. Açores com incentivo para quem realizar o teste antes do embarque

O objetivo do incentivo financeiro é o reforçar a proteção face ao novo coronavírus e estimular a atividade económica.



Os Açores têm acordos com cerca de duas centenas de laboratórios no continente e na Madeira, por isso cada cidadão que se desloque de outros pontos do país para a região vai poder realizar teste à Covid-19 de forma gratuita.



Com vista ao reforço da capacidade de rastreio, Vasco Cordeiro anunciou ainda que vão ser comprados 100 mil testes rápidos e que a campanha anual de vacinação contra a gripe arranca na próxima quarta-feira.