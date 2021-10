Covid. Açores registam óbito de mulher de 87 anos em São Miguel

A informação surge num comunicado divulgada esta tarde pela Autoridade de Saúde açoriana, após a divulgação esta manhã do seu boletim sobre os números diários da covid-19 no arquipélago.

De acordo com o novo comunicado daquela entidade, a mulher de 87 anos "estava internada desde 19 do corrente mês, proveniente do Lar Luís Soares de Sousa, de Ponta Delgada, e registava também diversas comorbilidades".

Assim, os Açores totalizam agora 45 óbitos por covid-19, desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados na Região oito novos casos positivos de covid-19, todos em São Miguel, enquanto 11 pessoas recuperaram da doença, segundo o boletim diário desta manhã da Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade adiantava que sete dos novos casos de infeção foram detetados no concelho de Ponta Delgada e um no concelho da Ribeira Grande, decorrente de 624 análises realizadas nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.941.032 mortes em todo o mundo, entre mais de 243,27 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.