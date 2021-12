Covid. Começa dentro de uma semana vacinação das crianças entre 5 e 11 anos

O calendário é faseado e já está definido: no fim de semana de 18 e 19 de dezembro começam os mais velhos, de 11 e 10 anos. Entre 6 e 9 de janeiro, decorre a vacinação das crianças dos 9 aos 7 anos. No fim de semana seguinte é a vez dos 7 e 6 anos. Os mais novos, com 5 anos, podem vacinar-se a 22 e 23 de janeiro. Em todos estes dias a vacinação vai ser exclusiva para as crianças.