Covid longa em crescimento em Portugal

Fadiga, falta de ar, alterações do olfato e do paladar, depressão e ansiedade e disfunção cognitiva são os sintomas mais frequentes da covid longa.



Segundo as regras agora publicadas, a covid longa tem repercussões funcionais potencialmente graves, que interferem com a qualidade de vida e com a capacidade laboral das pessoas afetadas.