Covid. Médicos de Saúde Pública perspectivam alívio de medidas

EPA

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, olha com cautela para os números de hoje, porque se reportam a domingo, mas não tem dúvidas de que a curva é de descida acentuada e, por isso, é possível aliviar as restrições.