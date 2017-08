Partilhar o artigo CP está a fazer transbordos na linha do sul entre Canal Caveira e Ermidas do Sado Imprimir o artigo CP está a fazer transbordos na linha do sul entre Canal Caveira e Ermidas do Sado Enviar por email o artigo CP está a fazer transbordos na linha do sul entre Canal Caveira e Ermidas do Sado Aumentar a fonte do artigo CP está a fazer transbordos na linha do sul entre Canal Caveira e Ermidas do Sado Diminuir a fonte do artigo CP está a fazer transbordos na linha do sul entre Canal Caveira e Ermidas do Sado Ouvir o artigo CP está a fazer transbordos na linha do sul entre Canal Caveira e Ermidas do Sado

Tópicos:

Azinheira Barros, Canal Caveira Ermidas Sado, Ermidas Sado, Lousal, Mamede, Proteção, Sado, Serra,