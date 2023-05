Ex-secretário de Estado garante que Finanças não conheciam valor de indemnização a Alexandra Reis

Na audição de mais de seis horas, Miguel Cruz não explicou, no entanto, como se calcularam os 55 milhões de euros pagos, há três anos, ao empresário David Neeleman para deixar a estrutura acionista da empresa.Também numa outra comissão, a de Economia, a TAP também foi tema, com o antigo ministro das infraestruturas Pedro Marques a apontar falhas ao modelo de privatização, em 2015.O governante, que fez parte do primeiro governo de António Costa, entre 2015 e 2019, disse também que a carta de conforto dada ao consórcio colocou o Estado com 100 por cento dos riscos.O social-democrata Miguel Pinto Luz reagiu a estas declarações dizendo nas redes sociais que Pedro Marques baralhou conceitos e documentos e dá ao ex-ministro a oportunidade de corrigir os erros na comissão parlamentar de inquérito.Pedro Marques regressa esta quarta-feira ao Parlamento para ser ouvido na CPI à TAP.