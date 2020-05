Creches. Apoio às famílias mantém-se durante a próxima quinzena

O primeiro-ministro considera que até segunda-feira, data prevista para a reabertura das creches, todos os testes deverão estar concluídos.



No Conselho de Ministros de sexta-feira vão ser tomadas as decisões finais sobre as próximas reaberturas, consoante também o que vai ser discutido hoje no Infarmed, onde vai ser feito um ponto de situação sobre as primeiras duas semanas da primeira fase de levantamento de restrições.



No caso da reabertura das creches e mediante os testes feitos, o primeiro-ministro reiterou a necessidade de este passo ser dado com toda a segurança, para que os pais e funcionários possam estar confiantes neste retorno ao trabalho.



António Costa lembra que o vírus vai ficar entre nós e que “não podemos viver todos estes meses em casa”, pelo que temos de dar passos para redução do risco.