Creches de Lisboa contactadas para testar funcionárias

Foto: Nacho Doce - Reuters

Depois do Porto, Lisboa. As creches privadas na região de Lisboa já começaram a ser contactadas pelas autoridades de saúde. O objetivo é que todos os funcionários destes estabelecimentos sejam testados à Covid-19. Uma operação que está em curso, nestas duas semanas, antes da reabertura, como explicou Susana Baptista, a presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular.