Creches e lares sobrelotados

As últimas auditorias concluídas pela Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social detectaram problemas graves no controlo feito a lares e creches por vários centros distritais do Instituto da Segurança Social.



Em causa estão instituições nos distritos de Beja, Castelo Branco, Guarda e Portalegre.



Os relatórios a que a rádio TSF teve acesso referem-se ao período entre 2013 e 2016 e revelam inúmeras falhas. Envolvem casos de creches ou lares sobrelotados, o que, apesar de ser considerado uma infração muito grave, não deu origem a qualquer processo de contraordenação.



O Instituto da Segurança Social responde que praticamente todos os problemas já foram resolvidos, nomeadamente através da abertura de processos de contraordenação.