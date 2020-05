Creches e visitas a lares de idosos retomadas até 1 de junho nos Açores

"Todos temos consciência dos condicionamentos, mas estamos conscientes da importância que a reabertura destes creches, com as melhores condições possíveis. Atendendo às circunstâncias, é fundamental para que os pais possam retomar as suas atividades e normalizar um pouco a sua vida profissional", disse hoje a secretária regional da Solidariedade Social dos Açores, Andreia Cardoso, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia e centros de noite retomam a atividade em 25 de maio, nas ilhas do Pico, Faial, Terceira e São Jorge, onde não há registo de novos casos da covid-19 há mais de um mês, e em 01 de junho nas ilhas de São Miguel e Graciosa.

Nas ilhas das Flores, Corvo e Santa Maria, que não registaram qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus, estes serviços reabriram no dia 06 de maio.

"A reabertura decorreu com normalidade. Naturalmente que nem todos os pais optaram ainda nesta fase por colocar as crianças nestas respostas sociais, o que também ajuda a um reinício mais tranquilo. Acreditamos que isso vai acontecer nestas próximas quatro ilhas a reabrir", salientou Andreia Cardoso.

Até 01 de junho, os trabalhadores com filhos menores de 12 anos podem continuar a recorrer a um apoio social e às faltas justificadas para cuidarem dos filhos, mesmo nas ilhas que reabrem estes serviços mais cedo.

Os Centros de Atividades de Tempos Livres, também já reabertos nas ilhas das Flores, Corvo e Santa Maria, onde foram retomadas as aulas presenciais em todos os níveis de ensino, deverão reabrir a tempo inteiro nas restantes ilhas do arquipélago, apenas no final do ano letivo.

Já as visitas a estruturas residenciais para idosos, suspensas desde o final de março, serão retomadas na segunda-feira, dia 18, nas ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo, no dia 25 nas ilhas do Pico, Faial, Terceira e São Jorge e no dia 01 de junho em São Miguel e Graciosa.

"Os idosos já estão há muito tempo sem visitas de familiares, pese embora tenham sido criados novos canais de comunicação com a família, como as videochamadas, mas a verdade é que os idosos ficam ansiosos por não verem os familiares e os familiares também ficam pouco tranquilos", frisou a secretária da Solidariedade Social, defendendo que é fundamental retomar estas visitas para assegurar a "estabilidade emocional" dos idosos.

No lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, na ilha de São Miguel, foram infetados com o novo coronavírus 38 utentes, dos quais 12 morreram.

As visitas aos lares ocorrerão com agendamento prévio, em cumprimento de regras de higienização, com distanciamento físico e utilização de máscara.

"É um contacto muito condicionado. Será reduzido a uma vez por semana, em horário limitado, num espaço específico para o efeito, sem contacto físico. Todos estes aspetos são fundamentais. É um regresso à normalidade possível, mas não colocando de todo em causa a segurança que tem de ser garantida naqueles estabelecimentos tão importantes para os idosos", sublinhou Andreia Cardoso.

???????Nas creches e jardins de infância também há regras de higiene e distanciamento social a cumprir, embora a governante admita que sejam mais difíceis de implementar.

"Não é possível garantir determinadas condições de distanciamento entre as crianças, enquanto elas estão em atividade, mas é possível dinamizar as atividades, que, no fundo, garantem aqui algum distanciamento dentro daquilo que é razoável com crianças de tão tenra idade", afirmou.

Entre outras medidas, os funcionários das creches e jardins de infância serão obrigados a utilizar máscara e terão de ser instalados dispositivos de desinfeção das mãos em locais estratégicos e onde não seja possível lavar as mãos.

Devem ser adotados horários desfasados para entrada e saída das crianças e para a utilização de refeitórios e os espaços e brinquedos de utilização comum devem ser desinfetados regularmente.

Os funcionários devem manter o distanciamento entre pessoas, "com exceção da proximidade necessária para as atividades inerentes às suas funções, designadamente com as crianças" e é recomendado que "monitorizem a temperatura corporal e sintomas como a tosse e falta de ar, no início e fim da jornada de trabalho".

Nos lares de idosos já estão a decorrer rastreios a utentes e funcionários e também os trabalhadores das restantes valências serão testados à infeção pelo novo coronavírus antes da reabertura.

Desde o início do surto foram confirmados 145 casos da covid-19 nos Açores, 34 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 95 recuperações (65 em São Miguel, 11 na Terceira, sete no Pico, seis em São Jorge, três no Faial e três na Graciosa) e 16 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (107), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).