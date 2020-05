Creches. Instruções da DGS não dissipam receios dos pais

A Direcção Geral de Saúde estabelece as regras de reabertura obrigatória de creches para crianças no dia 18 de Maio. As creches devem assim garantir uma redução do número de crianças e distanciamento entre todos. Impõe ainda salas fixas para crianças e funcionários.