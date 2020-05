Creches têm de ter plano para atuar quando surgir um caso suspeito de Covid-19

Foto: Markus Spiske - Unsplash

As creches e as amas devem reduzir o número de crianças por sala para maximizar o distanciamento entre elas, mas sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas, mandam as novas orientações da Direção-Geral da Saúde hoje publicadas.