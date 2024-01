Crescem pedidos. Agência para Asilo e Migrações encurta prazos de resposta

Perante as queixas de requerentes de asilo retidos no Aeroporto de Lisboa, durante vários dias e a dormir no chão, o presidente da nova Agência para o Asilo e Migrações decidiu encurtar os prazos de resposta para três dias. Goes Pinheiro diz que é o máximo que esta agência que sucedeu ao SEF pode fazer para ajudar estes imigrantes.Quanto às denúncias de más condições do local, o responsável sublinha essa matéria é da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública.



Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública esclarece que esta ação teve o apoio da Câmara de Lisboa. E lembra que já tinha reconhecido que a zona internacional do Aeroporto Humberto Delgado não tem condições para a permanência prolongada de cidadãos estrangeiros.



O esclarecimento da PSP surge depois de o jornal Público ter noticiado que o Mecanismo Nacional de Prevenção, tutelado pela Provedoria de Justiça, pediu o fim imediato da situação depois de uma visita sem aviso prévio, em outubro, ao espaço equiparado a centro de instalação temporária.



A bastonária da Ordem dos Advogados também visitou o centro na terça-feira, na comitiva de Comissão de Direitos Humanos da Ordem, e constatou as fracas condições para acolhimento no local.