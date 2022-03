Crescimento da área do Enoturismo em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa

Pretende-se ultrapassar os valores de 2019. Nesse ano, a feira recebeu 70 mil visitantes, segundo dados divulgados pela organização.É um regresso assinalado com otimismo e resiliência do setor com a área coberta da FIL no Parque das Nações, lotada num total de 40 mil metros quadrados.A BTL 2022 quer ser uma grande montra das diferentes entidades, desde agências de viagens e operadores turísticos, hotelaria, transportes, unidades de turismo rural ou entidades regionais de turismo.O Porto e Norte são o Destino Nacional Convidado como reconhecimento do crescimento no número de visitantes, sendo que o município convidado desta edição é Anadia. O enoturismo e o turismo da natureza são as duas grandes apostas deste ano.

A Bolsa de Turismo de Lisboa vai ainda realizar mais uma edição da Bolsa de Empregabilidade na próxima sexta-feira e sábado. É apontada como a maior feira de emprego na área do turismo e hotelaria a nível nacional, sendo que vai contar com mais de 76 empresas com interesse na contratação e captação de talento e vão estar disponíveis mais de 7.000 oportunidades de emprego. A BTL começa hoje e prolonga-se até domingo.