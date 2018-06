Partilhar o artigo Criação de empresa de cultura. Rui Moreira vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas Imprimir o artigo Criação de empresa de cultura. Rui Moreira vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas Enviar por email o artigo Criação de empresa de cultura. Rui Moreira vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas Aumentar a fonte do artigo Criação de empresa de cultura. Rui Moreira vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas Diminuir a fonte do artigo Criação de empresa de cultura. Rui Moreira vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas Ouvir o artigo Criação de empresa de cultura. Rui Moreira vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas