Criança com pertubações psicológicas passa a noite no jardim do D. Estefânia

Um menor com pertubações psicológicas passou a noite no jardim do Hospital D. Estefânia. A urgência de pedopsiquiatria estava fechada e os pediatras que estavam na urgência geral consideraram que não tinham condições para o tratar e que o seu estado de agitação impedia que ficasse na sala de espera.