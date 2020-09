Crianças com doença oncológica devem continuar ir à escola, defende IPO

Para crianças com cancro, não há risco acrescido com a covid-19. É a posição defendida pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa. A diretora do serviço de Pediatria do IPO, Filomena Pereira, esclarece que a ameaça do novo coronavírus não deve colocar em causa a frequência escolar de crianças com doença oncológica, já que não existem provas de que estes menores tenham mais probabilidade de contrair o vírus ou de desenvolver formas mais graves de Covid-19.