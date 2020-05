Crianças em risco

Durante o confinamento baixaram pelo menos 30% as sinalizações de crianças e jovens em risco. A proteção dos menores é uma preocupação em tempos de pandemia, com as regras de confinamento. As escolas mantêm-se fechadas e durante semanas o contacto das comissões de protecção fez-se sobretudo à distância. A presidente da Comissão nacional diz que as CPCJ não estiveram paradas. Mas a UNICEF pede um reforço da resposta do sistema. E mais presença no terreno.