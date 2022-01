Crianças infetadas com covid-19. Estão a aumentar internamentos

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Está a aumentar o internamento de crianças com covid-19. Há nesta altura 44, com menos de 18 anos, nas unidades pediátricas do país. O Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, tem mesmo o serviço cheio com crianças infetadas.