Crianças já estão a ser vacinadas na Madeira em ambiente animado e descontraído

O processo de vacinação desta faixa etária iniciou-se às 14:00, tornando assim o arquipélago na primeira região do país a vacinar crianças com idades naquela faixa etária.

Em declarações aos jornalistas, a coordenadora dos centros de vacinação da Madeira, Ana Gouveia, indicou que, na primeira hora, foram vacinadas 23 crianças, considerando que o processo "está a correr bem".

"Está a correr dentro da normalidade, os pais estão tranquilos, as crianças também, o ambiente está também muito amigável para os nossos meninos e até para os próprios pais relaxarem um pouco", considerou.

A enfermeira realçou que a `ala` do centro de vacinação destinada a vacinar os mais novos foi reforçada "quase a 100% com enfermeiros especialistas em saúde infantil, com muita prática e experiência na vacinação e nas crianças".

"Temos cá uma equipa devidamente preparada para prestar um serviço à população, incluindo aos pais e aos meninos que estão hoje mais em destaque", garantiu Ana Gouveia.

À Lusa, Raquel Vieira, mãe de um rapaz de 6 anos, contou que vacinar o filho era um desejo e que não teve qualquer hesitação.

"Vamos de viagem brevemente, no fim de semana, e acho que estávamos todos desejosos que isto acontecesse porque era o único da família que ainda não estava protegido. E, claro, sem receios, confiando, foi uma decisão unânime, mesmo ele nunca demonstrou receio", afirmou a progenitora.

Também Paula Rocha levou o filho a vacinar-se no primeiro dia aberto a esta faixa etária, afastando qualquer receio ou medo.

"Eu já levei as três doses, até agora sinto-me segura e acho que também é o mais apropriado para as crianças. Dos três filhos que eu tenho, era o único que faltava vacinar", sustentou.

Pedro, de 11 anos, foi outra das 23 crianças vacinadas entre as 14:00 e as 15:00. Ainda no período de recobro, disse à Lusa sentir-se "mais protegido contra a covid", acrescentando que a inoculação "correu bem" e não teve medo.

"Tenho mais medo do vírus do que da vacina", completou a mãe, realçando ainda o ambiente de animação e a organização operacional do espaço.

Numa visita ao centro de vacinação do Funchal, o diretor regional da Saúde, Herberto Jesus, recordou que estão a ser hoje vacinadas crianças com patologias de risco, ou seja, com agendamento prévio, mas também `meninos` sem doenças em regime sem marcação.

"Nós criámos um ambiente amigável, um ambiente saudável, de grande partilha, em que as crianças se sentem bem e isto já diminui muito o receio que elas têm à partida para ser vacinadas", referiu.

O diretor regional reconheceu que a adesão à vacinação "ainda é fraca", justificando que começou há pouco tempo e que o período escolar ainda não terminou.

Foram sinalizadas 14.715 utentes desta faixa etária, das quais cerca de 2.000 têm patologias e 1.000 já contraíram a doença, referiu Herberto Jesus.

Na quarta-feira, a vacinação das crianças decorre no mesmo local, entre as 14:00 e as 18:00.

No dia 17 de dezembro as vacinas serão administradas no Porto Santo; nos dias 18, 19 e 20 novamente no Funchal; no dia 21 em Câmara de Lobos e Ribeira Brava (zona oeste da ilha da Madeira); no dia 22 em Machico e Santa Cruz (zona leste); no dia 23 regressa a Câmara de Lobos e Ribeira Brava; no dia 27 na Ponta do Sol e Calheta (zona oeste); no dia 28 em São Vicente e Porto Moniz (costa norte); no dia 29 em Santana (norte) e Funchal, onde também terá lugar no dia 30 de dezembro.

Nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e no dia 01 de janeiro de 2022 os centros de vacinação estarão encerrados.

De acordo com os últimos dados da Direção Regional da Saúde, a Madeira regista atualmente 909 casos de covid-19 ativos, de um total de 15.088 contabilizados desde o início da pandemia, e 120 mortes associadas à doença desde março do ano passado.