Crianças portuguesas com quebra de 70% no exercício físico

Foto: RTP

É a conclusão de um estudo académico, na Universidade de Lisboa, que analisou o impacto do primeiro confinamento nas competências motoras dos menores de 12 anos. Com as escolas encerradas e as crianças a passar mais horas fechadas em casa, os níveis de sedentarismo aumentaram de forma considerável.