Crianças que tenham contacto com infetados na escola não ficam isoladas

Só são considerados contactos de alto risco as crianças que vivam na mesma casa que alguém com Covid19, esclarece Graça Freitas.O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima espera que as novas regras de isolamento cheguem com rapidez aos estabelecimentos de ensino.O Governo analisa logo à tarde em Conselho de Ministros as condições sanitárias para o recomeço das aulas na próxima segunda-feira.