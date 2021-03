Crianças que tiveram covid-19 devem retomar exercício físico só depois de consulta

Os responsáveis da unidade de Cuidados Intensivos pediátricos do Hospital de Santa Maria revelam que 10 menores já estiveram ali internados, desde o início da pandemia, devido a situações de falência cardíaca. Na maioria dos casos, as crianças e jovens não tinham manifestado qualquer sintoma do novo coronavírus, antes do agravamento do estado de saúde.