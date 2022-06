Crianças tornam-se cientistas no Pavilhão do Conhecimento

Ser criança é ter um espírito curioso. E quem mais do que um cientista para ir ao encontro desse espírito? É precisamente com este mote que o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva se propõe compartilhar conhecimento com as crianças, que irão partir à descoberta de fósseis no espaço exterior do museu e explorar a geologia do Parque das Nações.







Pelo caminho desta descoberta das marcas do passado, é provável que avistem a bicicleta científica do Pavilhão do Conhecimento, que mais parece um carrinho de gelados e transporta experiências “fresquinhas” que alimentam o conhecimento e satisfazem a curiosidade.





Com ela, as crianças podem explorar a biodiversidade e descobrir o papel que os vários organismos desempenham nos ecossistemas, nas cadeias alimentares e na monitorização da qualidade ambiental, além de descobrir como, no mundo dos seres vivos, tudo está interligado.







Mas não é apenas na rua que se encontra e constrói ciência. No laboratório, haverá “Plâncton sob Investigação!”. As crianças podem observar ao microscópio plantas e animais mais pequenos do que a cabeça de um alfinete e descobrir de que forma estes misteriosos organismos marinhos derivam ao sabor da corrente do oceano.





Ainda no interior do pavilhão, mais propriamente na cozinha, que também é na verdade um laboratório, o menu do dia é a gastronomia molecular.







Se nos laboratórios existem os tradicionais tubos de ensaio, aqui os tachos e panelas, bem como as colheres de pau, vão ser os utensílios científicos para descobrir como usar algas na preparação de deliciosas gomas de fruta.







Já na Oficina Dòing há microrobôs de 2,5 cm de altura que todas as crianças vão poder colocar a dançar, ensinar-lhes as cores, caminhos e colocá-los a correr como loucos.







A ciência não se esgota, todavia, na cozinha. Com o investigador Hugo Rebelo, do CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Recursos Genéticos, as crianças vão ficar a saber tudo sobre morcegos e os seus “estranhos” hábitos. O encontro acontece no Auditório José Mariano Gago.





Ainda durante a manhã, quem gosta de uma boa história de extraterrestres pode ouvir uma destas narrativas junto à Cabine de Leitura. A história que vai ser lida aos visitantes de palmo e meio intitula-se “Os extraterrestres são doidos por cuecas”. Segue-se uma atividade experimental sobre “Aerodinâmica dos Paraquedas”.





Já com o estômago forrado, às 14h30 é tempo de mergulhar até ao fundo do oceano pela mão do investigador Francisco Andrade, do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.







Quem também vai andar pelo Pavilhão do Conhecimento é a simpática robô Viva, que não quer perder o programa especial do Dia da Criança. Cabe a esta anfitriã presentear os pequenos visitantes, que levarão para casa um porta-chaves do Pavilhão do Conhecimento impresso em 3D.







Todas as atividades são gratuitas mediante inscrição prévia através de reservas@cienciaviva.pt ou através do número 21 891 71 00. Para os visitantes a partir dos 12 anos as atividades são gratuitas.