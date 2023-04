Crimes sexuais contra crianças e jovens entre casos mais identificados pela APAV

Uma situação preocupante, no entender da APAV, e que deve esconder uma realidade bem pior, admite à Antena 1 a secretária-geral da associação, Carmen Fasquete.A responsável considera ainda que o relatório permitiu concluir que as pessoas estão mais informadas, pedem mais ajuda, mas há ainda um longo caminho a percorrer.





A atenção mediática que os abusos sexuais na Igreja receberam foi maior no final do ano passado e não terá ainda tido impacto no surgimento de mais pedidos de apoio.

Em toda ajuda pedida, a APAV apoiou diretamente quase 17 mil pessoas em 2022, num total de mais de 80 mil atendimentos - um aumento de 25,5 por cento face a 2020.