Crise académica de 1962 foi um alfobre de dirigentes políticos

O socialista Correia de Campos sublinhou o papel deste acontecimento, o qual mostrou o quanto os jovens portugueses estavam distantes do regime, em entrevista à agência Lusa a propósito dos 60 anos deste movimento estudantil que abalou Salazar, que se assinalam na quinta-feira, Dia Mundial do Estudante.Seis décadas passadas, o ex-ministro da Saúde considera que o “luto académico”, assim designada a greve dos estudantes, que incluiu uma greve de fome,“A partir dali todos os anos havia uma crise. Talvez 63 tenha sido mais esbatido, mas 64, 65 e os anos seguintes, e sobretudo 69, com a grande crise de Coimbra. Depois de 70, a politização do movimento estudantil por completo, a criação de crepúsculos políticos, daquela miríade de partidos políticos, normalmente à esquerda do próprio Partido Comunista, onde os estudantes se agregavam e militavam e que acabou por eclodir no 25 de Abril”.Para Correia de Campos "”.O académico, que este ano completa 80 anos e desempenhou várias funções de dirigente público, tendo sido duas vezes ministro da Saúde, ainda hoje se surpreende com a dimensão do protesto que juntou milhares de estudantes universitários, oriundos de várias universidades, nos espaços abertos que as rodeavam, numa altura em que não existiam redes sociais e os telefonemas eram caros.”, disse.António Correia de Campos – na altura tesoureiro da Associação Académica da Faculdade de Direito de Coimbra –, que faziam com que estes jovens enfrentassem um regime sem espaço para protestos.





“Havia um crescente sentimento de desapego e esse crescente sentimento de desapego, que existia progressivamente em toda a sociedade, criava uma divisão entre a geração dos que estavam a estudar, dos mais novos, e a geração dos seus pais e avós.



Muitos deles, recordou, eram “gente associada ao regime”. Havia 30 mil alunos nas quatro universidades do país, que socialmente eram oriundos das classes média alta e alta.



Um inquérito feito pela Ação Católica, orientado pelo professor Adérito Sedas Nunes, revelou que só cinco ou seis por cento dos estudantes tinham origem em classes trabalhadoras e classes operárias ou camponeses.



“A massa estudantil era constituída por filhos de família, por pessoas da classe média e da classe alta e representavam um corte em relação à geração dos seus pais”, frisou.



Antes de 1962, já surgira o que o jurista classifica como “o elemento mais importante para alimentar esse corte, que foram as eleições do general Humberto Delgado, em 1958, em que foi patente que o país queria mudar o regime, mas que não era possível fazer essa mudança”.



Sucessivas razões para a mudança



Ali, no protesto estudantil, “começou um movimento subterrâneo de indisposição em relação ao regime”.



O que os estudantes tentaram dizer com aquele movimento, que incluiu uma greve de fome, na qual Correia de Campos participou, sendo posteriormente detido por isso e alvo de uma sanção, foi que os jovens não estavam com a ditadura, não estavam com o regime autoritário.



Ainda por cima, prosseguiu, “no ano anterior tinha começado a guerra e, portanto, já havia alguns receios de que as pessoas pudessem perder vidas. Já havia mortos, já havia feridos e havia estropiados e isso era muito visível”.



Um ano antes da crise académica, começara a guerra colonial, ocorreu a invasão de Goa, o dirigente comunista Álvaro Cunhal fugira da prisão, aconteceu o assalto ao paquete Santa Maria e Palma Inácio desviou um avião para distribuir panfletos contra o regime de Salazar.



As dores de cabeça de Salazar incluíram ainda, nesse ano, uma tentativa de intervenção militar – a Abrilada de 1961 – que contou com a participação do ministro da Defesa Nacional, Botelho Moniz.



Em 2002, nas comemorações do 40.º aniversário deste levantamento estudantil, Jorge Sampaio, que foi um dos rostos do protesto, enquanto secretário-geral da Reunião Inter-Associações (RIA), afirmou, já como Presidente da República, que a crise académica marcou a sua vida para sempre.



“A crise de 62 marcou a minha vida para sempre e fez de mim uma pessoa diferente do que era antes”, sublinhou o na altura chefe de Estado português.





"Impreparação das autoridades"





A “impreparação das autoridades” para gerir politicamente uma situação como a crise académica de 1962 foi o que mais chocou António Correia de Campos.



“Não sabiam. Não sabiam o que fazer. Não sabiam se haviam de reprimir rigorosamente, prender toda a gente, desatar aos tiros… mandavam a polícia de choque, que não era brincadeira, era mesmo pancada a sério, com cabeças partidas e ferimentos. Mas não sabiam se deviam ser muito duros, ou se deviam ser assim-assim, ou se deviam ser complacentes”, contou.



E prosseguiu: “Não tinham uma estratégia, não sabiam o que fazer, em contraste com os jovens”.