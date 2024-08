Crise nas urgências. É o pior fim de semana do ano em encerramentos

Os efeitos podem ser sobretudo visíveis na Margem Sul relativamente à obstetrícia e ginecologia, nos Hospitais de Setúbal, Almada e Barreiro.



Estão condicionadas também as urgências de Loures, Santarém e Caldas da Rainha.



O Hospital Amadora-Sintra só recebe reencaminhamentos do CODU e Saúde 24 e o Santa Maria do INEM.



Na pediatria, segundo o Portal do SNS, estão fechadas as urgências de Chaves, Barreiro, Setúbal e Loures.



Domingo também a de Torres Novas encerra.