Crise nas urgências. Médicos recusam fazer mais de 150 horas extra por ano

Podem parar ainda mais serviços de urgência em setembro e, para a Ordem dos Médicos, o país arrisca-se a chegar ao caos no inverno. Tudo por causa do aumento do número de médicos que se recusam a fazer mais do que as 150 horas extra obrigatórias por ano, nomeadamente internos.