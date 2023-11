Um dos médicos há mais tempo em serviço no SNS mostra-se preocupado com a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais.

António Sarmento, ex-diretor de infeciologia do S.João e consultor do Serviço Nacional de Saúde fala mesmo numa catástrofe com a medida a prejudicar doentes e tirar os clínicos de trabalho vital.



Em carta aberta ao primeiro-ministro, assume que este não é o caminho para colmatar os erros cometidos.