Crise no SNS. Hospitais voltam a enfrentar constrangimentos esta semana

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo 13 das 19 urgências estarão a funcionar condicionadas em algumas especialidades. Só estarão a funcionar sem constrangimentos os serviços de obstetrícia do hospital Vila Franca de Xira e de Setúbal.Na Região Norte, que tem 29 pontos de urgência, serão afetadas 11 urgências em algumas especialidades. No Centro, estarão limitados sete dos 17 pontos. Já a região do Alentejo tem os 12 pontos de urgência existentes sem constrangimentos e no Algarve três das seis urgências estarão condicionadas.

“Melhoria real” face à semana passada

Apesar de a situação ser crítica, a direção executiva do SNS destaca melhorias face à semana passada, salientando que se verifica “uma melhoria real nas especialidades com constrangimentos e dos dias com limitações”.No último fim de semana, as urgências da Grande Lisboa estiveram muito pressionadas. O maior hospital da região de Lisboa foi obrigado a fazer um desvio temporário de doentes críticos.No centro do país também se sentiram constrangimentos. Em Coimbra, a urgência do principal hospital atendeu 500 pessoas este sábado.Face a estes constrangimentos, os profissionais de saúde apelam para que os utentes liguem para a linha Saúde 24 (808 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências, se a situação não for urgente.



c/ Lusa